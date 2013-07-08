台湾债市：五年公债102/2殖利率续创23个月新高，因美国就业数据强劲

路透台北7月8日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一早盘持续劲扬，续创23个月高位。因上周五稍晚美国非农就业数据表现强劲，致美国10年期公债殖利率大弹逾20个基点。

一证券业公债交易主管认为，这波主要受到美国经济基本面改善和美国联准会主席贝南克提及今年可能减持购债的说法所带动；不过台湾基本面不好，台债殖利率涨幅相对有限，今天102/2殖利率料在1.20%附近整理，短线不排除再向上测试。