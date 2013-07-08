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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 09:42 BJT

台湾债市：五年公债102/2殖利率续创23个月新高，因美国就业数据强劲

路透台北7月8日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一早盘持续劲扬，续创23个月高位。因上周五稍晚美国非农就业数据表现强劲，致美国10年期公债殖利率大弹逾20个基点。

一证券业公债交易主管认为，这波主要受到美国经济基本面改善和美国联准会主席贝南克提及今年可能减持购债的说法所带动；不过台湾基本面不好，台债殖利率涨幅相对有限，今天102/2殖利率料在1.20%附近整理，短线不排除再向上测试。

美国公债收益率上周五触及数年高位，此前美国公布意外强劲的就业报告，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温。

本地时间9:26，五年券102/2盘中高位暂报1.2130%，前高在2011年7月29日报1.2190%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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