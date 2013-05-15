路透基点：德兴科技材料15亿台币贷款的费用情况浮现--RLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，玻璃纤维生产商台湾德兴科技材料为其15亿台币五年期融资提供5-30基点的前端费用。

受邀银行分四个层级参贷：承贷4.5亿台币或更多，获先付费用30基点，以及牵头行兼簿记行头衔；承贷3-4.49亿台币，获25基点费用以及牵头行兼簿记行头衔；承贷2.1-2.99亿台币，获10基点费用；承贷1.5-2.09亿台币，获5基点费用。

5月31日之前承贷的银行，还可以获得3个基点的优惠费率(early bird fee)。

一如先前报导，这笔融资由第一商业银行牵头，包括10亿台币A部分、2.5亿台币B部分和2.5亿台币C部分。A部分与B部分是定期贷款，而C部分是循环信贷。

借款人的母公司德宏工业股份有限公司以及董事长为这笔贷款提供担保。

利率为二级市场商业票据(CP)利率加码160个基点，最低利率为2%。

定期贷款有2年的宽限期，在13个季度内分期偿还。

2011年6月，借款人获得14亿台币七年期有担保融资，利率为二级市场商业票据(CP)利率加码150个基点，税前最低利率为2%。(完)