《中国债券市场每日交易备忘》--5月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国人民银行170亿元人民币三个月期央票上午招标，预计中标收益率持平于2.9089% 郑州银行不超过50亿元人民币三/五年期固息金融债簿记建档(主体评级AA)，中信证券主承 南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中信银行主承 中国铝业公司50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和上海银行主承 昆明制药 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 厦门路桥建设集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和建设银行主承 镇江城投集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 广州港集团5.3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 山东王晁煤电集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 重庆商社集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行和华夏银行主承 玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 中条山有色金属集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，交通银行和国开行主承 浙江小商品城 6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 山东钢铁集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和民生银行主承 江苏交通控股14亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和广发银行主承 福建旗滨集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，建设银行和招商银行主承 甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行100亿元一年期固息金融债130308，票面利率3.20% 农业发展银行236.1亿元三年期固息金融债130409，票面利率3.67% 中国大唐集团35亿元九个月期超短融011311002，票面利率3.80% 华能国际 50亿元九个月期超短融011312003，票面利率3.80% 山西沁新能源集团4亿元一年期短融041364021，票面利率5.15% 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券071302005，票面利率3.78% 广发证券 25亿元三个月期短融071304006，票面利率3.75% 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融041351023，票面利率4.40% 中财科技 6亿元一年期短融041369017，票面利率4.30% 黑猫股份 2亿元一年期短融041353035，票面利率4.87% 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融041355018，票面利率4.87% 上海云峰集团5亿元一年期短融041360031，票面利率4.87% 河南心连心化肥公司3亿元一年期短融041362022，票面利率5.10% 广东粤电航运6亿元一年期短融041354032，票面利率4.26% 南京新百 2亿元一年期短融041362023，票面利率5.60% 青岛国信发展集团5亿元一年期短融041360033，票面利率4.25% 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票1382234，票面利率5.27% 云南城建投资集团9.6亿元五年期中期票据1382235，票面利率5.78% 中国普天信息产业16亿元三年期中票1382236，票面利率4.56% 亨通集团9亿元五年期中票1382237，票面利率6.20% 大唐黑龙江发电4亿元五年期中票1382238，票面利率5.00% 江苏文峰集团5亿元三年期中票1382239，票面利率5.04% 天津中环电子信息集团8亿元五年期中票1382240，票面利率5.38% 浙江海正集团5亿元五年期中票1382241，票面利率5.48% 云南城建投资10.4亿元五年期中票1382255，票面利率5.24% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期固息增发债130218，发行价格100.29元 国开行60亿元三年期固息增发债130219，发行价格100.3474元 国开行60亿元五年期固息增发债130220，发行价格100.48元 国开行70亿元七年期固息增发债130221，发行价格100.8811元 国开行60亿元10年期固息增发债130222，发行价格100.88元 进出口银行150亿元10年期固息金融债130309，票面利率4.03% 石家庄地产集团22亿元七年期固息债1380174，票面利率5.65% 江苏大丰海港控股集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)1380196，票面利率6.18% 中国铝业 20亿元九个月期超短融 中国航空油料集团25亿元六个月期超短融 五矿集团20亿元六个月期超短融 东风汽车集团 30亿元九个月期超短融 恒力集团10亿元一年期短融 东北轻合金1亿元一年期短融 中国轻工集团5亿元一年期短期融资券 光明食品(集团)20亿元一年期短融 国信证券17亿元三个月期短融 青岛即发集团3亿元一年期短融 武汉商贸国有控股5亿元五年期中票 广州城建投资集团30亿元五年期中期票据 常州城建集团8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华海药业 2亿元一年期短融041251013到期兑付，票面利率5.48% 国电集团89亿元一年期短融041251014到期兑付，票面利率4.24% 山东海化集团6亿元一年期短融041252017到期兑付，票面利率4.96% 江西长运 2.6亿元一年期短融041262016到期兑付，票面利率6.60% 闽东电力 2.5亿元一年期短融041264012到期兑付，票面利率6.95% 北京城市排水集团2亿元一年期短融041269012到期兑付，票面利率4.54% 国家开发银行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)060206付息，基本利差0.55% 国开行100亿元30年期固息金融债100232付息，票面利率4.61% 中化股份10亿元五年期中票1182160付息，票面利率5.23% 农业发展银行250亿元五年期固息金融债120408付息，票面利率3.87% 哈尔滨银行25亿元五年期固息金融债1220008付息，票面利率4.55% 江苏太仓港口建设8亿元七年期固息债1280149付息，票面利率7.66% 特变电工 7亿元五年期中票1282155付息，票面利率5.37% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元 。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外 汇占款恐仍居高不下。 --中国证监会网站近日表示，股份有限公司在A股首次公开发行（IPO）申报期间，不宜再发生股权转让。如果 发生，中介机构应重新履行尽职调查责任。在公司债券发行方面，在试点初期，试点公司限于沪深证交所上市的 公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。符合条件的外商投资企业可以遵照相关法律法规来办理境内发 行债券的具体流程。 --美国财政部最新数据显示，今年3月中国净减持14亿美元美国国债；截止2013年3月末，中国持有的美国国债 为12,505亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)