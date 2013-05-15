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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 16:44 BJT

表格：英国4月请领失业金人数减少7,300人，减幅超越预期

以下为详细数据:

请领失业金人数 4月 3月 预估

较前月变动 -7,300 -9,900 (-7,000) -3,000

失业率(%) 4.5 4.6 (4.6)

失业人口(百万人) 1.521 1.528 (1.531)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

1月-3月 10月-12月 2012年1-3月 预估

失业人口(百万) 2.518 2.503 2.610

失业率(%) 7.8 7.8 8.2 7.9

三个月变动(千) +15,000 -- -- (完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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