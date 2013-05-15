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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 17:29 BJT

表格：欧元区第一季GDP初值较上年同期下滑1.0%，预估为下滑0.9%

* 路透访问的34位分析师给出的预估值从下滑0.7%至成长0.1%不等

** 路透访问的25位分析师给出的预估值从下滑1.5%至下滑0.6%不等。(完)

欧盟统计局新闻稿请点击(here)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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