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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 17:06 BJT

表格：瑞士5月ZEW投资者信心指数从前月的20.0急降至2.2

路透苏黎世5月15日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士5月ZEW投资者信心指数急降至2.2。

13年5月 13年4月 13年3月

预期指数(投资者信心) 2.2 20.0 2.3

现况指数 20.0 15.0 15.6(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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