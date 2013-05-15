台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌,寿险大买基金效应余波未平

路透台北5月15日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周三稳中趋跌，因大型寿险向投信业者大买基金的效应仍持续。投信业继续向票券与证券业者调券，且标的从公司债延伸至公债，这也让票券商的公司债RP承做利率微幅下调，持券部位较少的证券商方面则没有变化。

一大型票券商调度人士称，该大型寿险公司本次购买基金的金额逾100亿台币，但因各家票券持有的公司债部位不多，因此无法在一天内满足投信业者的需求。

另一票券商调度人士则指出，今日感觉投信要券的量更多了，也因此将公司债RP利率自0.70%下调至从0.69%。

一大型证券商调度人士也表示，以往投信都要找利率较高的公司债，但这次改口说公债也可以。

他们认为，今日应该可以完全去化因大型寿险买基金产生的RP需求，利率在月底前料持稳不变。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。