台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌,寿险大买基金效应余波未平

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透台北5月15日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周三稳中趋跌，因大型寿险向投信业者大买基金的效应仍持续。投信业继续向票券与证券业者调券，且标的从公司债延伸至公债，这也让票券商的公司债RP承做利率微幅下调，持券部位较少的证券商方面则没有变化。
一大型票券商调度人士称，该大型寿险公司本次购买基金的金额逾100亿台币，但因各家票券持有的公司债部位不多，因此无法在一天内满足投信业者的需求。
另一票券商调度人士则指出，今日感觉投信要券的量更多了，也因此将公司债RP利率自0.70%下调至从0.69%。
一大型证券商调度人士也表示，以往投信都要找利率较高的公司债，但这次改口说公债也可以。
他们认为，今日应该可以完全去化因大型寿险买基金产生的RP需求，利率在月底前料持稳不变。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.66%，上日在0.65-0.68%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。