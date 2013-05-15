更新版 1-台菲关系：台湾指菲律宾若傍晚未提符合期待声明，将在南海进行操演

* 菲律宾道歉声明授权不足，台湾祭出冻结菲劳等三项制裁

* 若傍晚未提符合期待声明，将进行第二波反制措施

* 台湾将在南海进行海上操演，停止菲在台经济交流 (新增行政院记者会内容)

路透台北5月15日 - 台湾政府周三警告称，若菲律宾政府于本地时间下午6:00未能提出符合期待的正式声明，将启动包括在南海相关海域进行海上操演、停止经济交流等第二波的反制措施。

行政院长江宜桦在举行的记者会中指出，昨天晚间菲律宾驻台代表白熙礼(Antonio I. Basilio)与外交部共交涉了四种道歉版本，虽然文件中具备道歉及赔偿等字眼，不过内容不够充分。

行政院发布的新闻稿中称，若菲律宾马尼拉经济文化办事处主席裴瑞兹（Amadeo R. Perez, Jr.）今日带来的正式回应未符合期待，除了已公布的三项制裁外，还将再加上八项反制措施。

行政院表示，八项反制措施包括：第一、对菲律宾发布旅游警示灯号为红色；第二、停止双边所有高层交流活动，例如世界卫生大会（WHA）部长级的会议；第三、停止菲在台经济交流、推广、招商；第四、停止台、菲农渔业合作事项；第五、停止双方科技研究交流与合作计画；第六、停止航权谈判；第七、停止菲国人士使用”东南亚五国人民来台先行上网查核”免签证措施；第八、国防部与海巡署在南海相关海域办理联合海上操演。

台湾总统府今日稍早表示，由于菲律宾政府授权不够、诚意不足、反覆不定，在召开国安高层会议后决定，即刻采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使，以及要求菲律宾驻台代表返国处理公务船开枪射击案件等三项制裁措施。

菲律宾驻台代表白熙礼于今日凌晨召开记者会，针对台籍渔民在菲律宾北方海域被菲方执勤枪杀罹难的事件，表达深切哀悼与道歉(deep regret and apology)，但该道歉授权的层级不够，是以白熙礼本人名义向外交部长道歉。

台湾琉球籍渔船“广大兴28号”是在5月9日上午10:00附近，在台湾与菲律宾的重叠水域，突遭菲律宾籍公务船开枪射击，造成该渔船严重破损失去动力，65岁的台湾籍船员洪石成不幸中枪身亡。

马英九于11日召开国安高层会议，针对菲律宾公务船枪击“广大兴28号”渔船的重大事件，提出四项严正要求，分别是正式道歉、赔偿损失、尽速彻查事实严惩凶手、尽速启动台菲渔业协议谈判。若菲律宾自12日零时起，在72小时内没有正面回应，台湾将采取冻结菲劳申请、召回驻菲律宾大使以及要求菲律宾驻台代表返回菲国协助妥善处理相关案件。