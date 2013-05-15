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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 11:59 BJT

东京汇市：美元持坚，兑日圆接近四年半高位

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2933    1.2918     +0.12     -1.98    1.3194
 美元/日圆                     102.16    102.35     -0.19    +17.78     86.74
 欧元/日圆                     132.12    132.22     -0.08    +15.43    114.46
 美元/瑞郎                     0.9660    0.9666     -0.06     +5.52    0.9155
 英镑/美元                     1.5222    1.5210     +0.08     -6.33    1.6251
 美元/加元                     1.0191    1.0179     +0.12     +2.72    0.9921
 澳元/美元                     0.9894    0.9888     +0.06     -4.80    1.0393
 新西兰元/美                   0.8216    0.8196     +0.24     -0.81    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.090   101.200     -0.11    +12.16    90.130
 新西兰元/日                   83.920    83.890     +0.04    -40.41   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     155.51    155.67     -0.10    +10.43    140.82
 澳元/新西兰                   1.2035    1.2059     -0.20     -4.03    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
    
      
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 (编译 郑茵 审校 张涛)
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