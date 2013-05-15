中国债市动态：高评级信用债收益率续缓降，利率债维持平稳走势

路透上海5月15日 - 中国银行间债市周三利率债早盘表现平淡，部分高评级信用品种收益率则继续缓慢下行；资金面变化不大，维持了相对宽松格局，没有更多消息刺激下，机构交投兴趣多集中在资质较好的信用债上。

针对监管层最新发文强调同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易，市场人士指出，券商和基金等内部账户原来就规定不能相互交易，此次属于再次重申，目前对二级现券的影响并不大，未来直接影响可能是导致银行理财账户买卖债券的手续更复杂。

“（利率债收益率）下不动了，除非有大动作。”北京一商业银行交易员称。

早间财政部还招标了七年期续发国债，收益率略低于预期；上海一商业银行交易员指出，“二级没怎么动，还是比一级高的，这个位置拿了，也是亏本出。”

业内人士透露，财政部上午续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数1.71倍。此前市场收益率预测均值为3.30%。

二级市场上，剩余期限约6.7年的固息国债130003券最新双边报价收益率 在3.3290%/3.3200%，上日尾盘在3.3250%/3.3200%。