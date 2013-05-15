中国债市动态：高评级信用债收益率续缓降，利率债维持平稳走势

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海5月15日 - 中国银行间债市周三利率债早盘表现平淡，部分高评级信用品种收益率则继续缓慢下行；资金面变化不大，维持了相对宽松格局，没有更多消息刺激下，机构交投兴趣多集中在资质较好的信用债上。
针对监管层最新发文强调同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易，市场人士指出，券商和基金等内部账户原来就规定不能相互交易，此次属于再次重申，目前对二级现券的影响并不大，未来直接影响可能是导致银行理财账户买卖债券的手续更复杂。
“（利率债收益率）下不动了，除非有大动作。”北京一商业银行交易员称。
早间财政部还招标了七年期续发国债，收益率略低于预期；上海一商业银行交易员指出，“二级没怎么动，还是比一级高的，这个位置拿了，也是亏本出。”
业内人士透露，财政部上午续招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.2788%，边际中标收益率为3.3104%，首场投标倍数1.71倍。此前市场收益率预测均值为3.30%。
二级市场上，剩余期限约6.7年的固息国债130003券最新双边报价收益率 在3.3290%/3.3200%，上日尾盘在3.3250%/3.3200%。
中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继上周银行间债市的中后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心周二也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 (完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。