黑莓拟免费开放BBM，推出智能机Q5

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥兰多5月14日 - 黑莓 周二宣布计划向竞争设备提供其广受欢迎的黑莓信使服务(BBM)，并针对黑莓仍保持较强品牌影响力的国家推出一款中档智能手机Q5。

黑莓称，最新的黑莓Q5智能手机将于7月在欧洲、拉美、亚洲、中东和非洲部分地区上市。Q5智能手机依然保留黑莓经典的小键盘，且拥有粉、红、白等颜色。

黑莓并未给出价格信息，但随着黑莓开始努力扭转败局，这款手机的目标客户显然是更年轻、对价格也更敏感的人群。

市场研究公司Ovum分析师亚当·里奇(Adam Leach)表示：“黑莓显然希望在新兴市场复制黑莓Curve智能机的成功。”Curve智能机在包括印度在内的发展中国家深受欢迎。

但是里奇表示，其他手机制造商也在寻求以低价手机抢占这些市场。

黑莓股价周二下午下挫4%，因分析师希望了解Q5的售价。他们还想知道开放信使服务的动作是否幅度大小、为时太晚。

黑莓前联合执行长吉姆·巴尔西利(Jim Balsillie)曾寻求向苹果Iphone等其他设备开放BBM。

黑莓现任首席执行官托斯滕·海因斯(Thorsten Heins)表示，使用其他品牌手机的消费者可免费使用BBM。

海因斯说：“这是一种非常棒的体验，这么棒的程序我们不能独享。是时候让更多消费者感受BBM了。”（完）