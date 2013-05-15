黑莓拟免费开放BBM，推出智能机Q5

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥兰多5月14日 - 黑莓 周二宣布计划向竞争设备提供其广受欢迎的黑莓信使服务(BBM)，并针对黑莓仍保持较强品牌影响力的国家推出一款中档智能手机Q5。
黑莓称，最新的黑莓Q5智能手机将于7月在欧洲、拉美、亚洲、中东和非洲部分地区上市。Q5智能手机依然保留黑莓经典的小键盘，且拥有粉、红、白等颜色。
黑莓并未给出价格信息，但随着黑莓开始努力扭转败局，这款手机的目标客户显然是更年轻、对价格也更敏感的人群。
市场研究公司Ovum分析师亚当·里奇(Adam Leach)表示：“黑莓显然希望在新兴市场复制黑莓Curve智能机的成功。”Curve智能机在包括印度在内的发展中国家深受欢迎。
但是里奇表示，其他手机制造商也在寻求以低价手机抢占这些市场。
黑莓股价周二下午下挫4%，因分析师希望了解Q5的售价。他们还想知道开放信使服务的动作是否幅度大小、为时太晚。
黑莓前联合执行长吉姆·巴尔西利(Jim Balsillie)曾寻求向苹果Iphone等其他设备开放BBM。
黑莓现任首席执行官托斯滕·海因斯(Thorsten Heins)表示，使用其他品牌手机的消费者可免费使用BBM。
海因斯说：“这是一种非常棒的体验，这么棒的程序我们不能独享。是时候让更多消费者感受BBM了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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