香港已公布经济指标--2013/5/15

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年3月 综合消费物价指数（CPI） +3.6 +4.4 +4.9 2013年3月 甲类消费物价指数（CPI A +4.0 +4.7 +4.3 ） 2013年3月 零售值 +9.8 +22.7 +17.1 2013年3月 零售量 +10.2 +21.9 +13.2 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8* +2.8^ +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年1月-3月 12年12月-13年2 12年1月-3月 月 3.5% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年3月 贸易赤字／盈余 -49.15 -33.99 -43.88 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。