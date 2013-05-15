日政客“慰安妇”言论引发中韩谴责

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月14日 - 中国外交部周二对日本大阪市长桥下彻有关“慰安妇”的言论表示愤慨，后者称“慰安妇”制度是当时保持军纪所必需，日本政府努力撇清与该言论的干系。
包括中国和韩国在内的很多亚洲国家受害者对日本政客试图为战前和战争期间所犯罪行找借口的说法都很敏感。
大阪市长桥下彻素来口无遮拦，经常因此引发争议。
“那些高度紧张而又粗暴的士兵在枪林弹雨中冒着生命危险，而‘慰安妇’制度是当时缓解情绪所必需，这是任何人都能理解的，”桥下彻周一对记者说道。
“那是当时保持军纪所必需的制度。”
历史学家估计，在二战前和战争期间曾有多达20万所谓的“慰安妇”被迫沦为日本军方妓院的性奴。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，“强征‘慰安妇’是日本军国主义在二战期间犯下的严重罪行，也是事关受害者人格尊严的重大人权问题。”
“我们对日本政治人物发表公然挑战人类良知和历史正义的言论表示震惊和强烈愤慨。如何对待过去将决定日本怎样走向未来，日本究竟作何选择，亚洲邻国和国际社会拭目以待。”
据韩国媒体报道，韩国也对日本政客的言论发出谴责，并要求道歉。
日本内阁官房长官菅义伟不愿对桥下彻的言论直接置评。
但菅义伟表示，“正如我们之前所说，政府的立场是当我们想到那些经历了这些事情的人们所遭受的难以描述的痛苦时，我们感到非常心痛。”
他还指出，安倍内阁在这件事上与此前日本政府持相同观点。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。