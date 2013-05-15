中国金融：一季度银行业不良贷款“双升”，为去年三季度来再现--银监会

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透北京5月15日 - 中国银监会周三公布数据显示，截至2013年3月末，银行业金融机构不良贷款余额5,265亿元，较去年末增加336亿元；不良贷款率0.96%，较去年末上升0.01个百分点。这是去年四季度不良率持稳之后的再次“双升”。
刊登在银监会网站上的统计数据显示，资产总额达到141.3万亿元人民币，1-3月累计实现净利润3,688亿元，同比增长13.1%。同时，贷款损失准备15,370亿元，拨备覆盖率291.95%。
数据并显示，截止3月末，银行业资本充足率12.28%，一级资本充足率9.85%，核心一级资本充足率9.85%。
银监会解释称，因自2013年1月1日起施行《商业银行资本管理办法（试行）》，原《商业银行资本充足率管理办法》同时废止。自2013年1季度起，表中披露的资本充足率相关指标调整为按照《新办法》计算的数据结果，与历史数据不直接可比。
由于《新办法》下资本充足率的计算方法更趋严格，比如新增操作风险资本要求、对合格资本工具采用更严格定义、对信用风险权重进行调整、取消市场风险的计算门槛等因素，按《新办法》计算的资本充足率总体有所下降。
银监会公布的去年末银行业资本充足率和核心资本充足率分别是13.25%和10.62%。（完）
欲浏览相关细节，请点选(here) (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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