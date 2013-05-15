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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 12:07 BJT

国际油市：布兰特原油期货守在102美元之上，但供应前景带来压力

0253GMT，布兰特原油 上涨0.12美元至每桶102.72美元，上日结算价下跌0.22美元。布兰特原油目前较今年高点119.17美元低了16美元。

美国原油 攀升0.13美元至每桶94.33美元，次前连续四个交易日下跌，为去年12月连跌五日以来的最长连跌走势。

“股市强劲表现协助支撑油价，”新加坡Phillip Futures资深投资分析师Ker Chung Yang称。

“但美国数据和IEA的评论都显示需求疲弱，这给油价带来下档风险。”

国际能源署(IEA)表示，即使全球经济升温，增加中的美国页岩油产量将有助因应未来五年全球新的石油需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张涛)
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