国际油市：布兰特原油期货守在102美元之上，但供应前景带来压力

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
0253GMT，布兰特原油 上涨0.12美元至每桶102.72美元，上日结算价下跌0.22美元。布兰特原油目前较今年高点119.17美元低了16美元。
美国原油 攀升0.13美元至每桶94.33美元，次前连续四个交易日下跌，为去年12月连跌五日以来的最长连跌走势。
“股市强劲表现协助支撑油价，”新加坡Phillip Futures资深投资分析师Ker Chung Yang称。
“但美国数据和IEA的评论都显示需求疲弱，这给油价带来下档风险。”
国际能源署(IEA)表示，即使全球经济升温，增加中的美国页岩油产量将有助因应未来五年全球新的石油需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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