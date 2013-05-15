《日本债市分析》公债连日下挫，引发跌势过急过大忧虑

**收益率大幅上涨的风险**

日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府和央行将继续努力，降低日本公债市场的波动性。这表明日本政府知道收益率持续大涨将带来风险。

“政府公债收益率上涨将影响利息偿付，从而影响财政重建，”甘利明在内阁例行会议后的记者会上表示。财务省估计，10年期公债收益率只要提高2个百分点，三年内就会导致政府年度利息支付增加8兆(万亿)日圆。

不过日本央行总裁黑田东彦对周五债券价格开始下挫显得比较镇静。他表示，债券收益率走高是对经济改善的正常反映。

“日本央行通过调整市场操作，来应对债券价格短期波动。”黑田东彦周六对记者表示，此前他参加了七国集团(G7)为期两天的会议。

“我认为长债收益率不会突然急升。长期来看，如果日本经济复苏且通胀率升向2%，或许名义利率会上涨，不过这是正常现象。”

一部分市场人士称，眼下市场料可寻得底部，因日本公债收益率快速攀升，削弱了投资者购买美国公债所赚得的收益率差，令投资美债的魅力降低。其他人则表示，过去三天的走势带给日本央行调整市场操作以降低波动的机会。

“日本央行将购入大量债券，不过是在未来两年每月大体购买相同金额的债券。央行希望鼓励投资者出脱公债，但投资者现在就想离开债市了。”野村的Vincent表示。他并称更为灵活的购债计划可帮助降低市场波动。

“在市场平静下来时，每月购买7.5兆(日圆)将很难进行，但是现在就比较容易去做。(如果由我执行购债计划)我会现在趁机多买一些。”

日本公债价格大跌，也令该国房地产投资基金 跌至两个半月低位，并造成投资者对股市获利了结。日经指数 周二自五年半高点回落，为三日来首次下滑。

上周五美元/日圆升穿100日圆关口，引发日债下跌。美元在长达一个月的时间内尝试突破这一重要水平，期间10年期日债收益率保持在只有10个基点的狭窄区间内。美元跳涨后，日债收益率方才突破该区间。

“日本央行将把基础货币扩大一倍，不再以隔夜拆款利率为目标。这显然会打压日圆走弱。”花旗资深策略师Maki Shimizu表示。

不过，周一美元/日圆 涨至四年半高位102.15日圆后，看似略作停歇。10年期美国公债 较可比日债收益率差周二从上周的120基点缩窄至约107个基点。

眼下该收益率差仍远高于去年7月的水准，当时欧洲债务危机迫使投资者寻求相对安全的美国和日本公债避险，收益率差仅有70个基点。然而，收益率差缩窄缓和了日圆的部分压力，也令日本投资者投资海外债市的冲动有所渐弱。

但是由于外部因素的关系，美国和日本公债收益率差可能走阔，比如美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出打算减少公债购买规模的任何暗示。

“也许从现在开始，日圆贬值的速度将不会大幅加快了，但是如果美联储考虑收紧、或者至少不再进一步放宽政策，那么情况就有可能改变。”花旗的Shimizu表示。(完) (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 隋芬/张涛)