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市场报道 | 2013年 5月 15日 星期三 12:13 BJT

《汇市简讯》美元指数持续向上突破格局

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* 昨日升破4月4日高点83.49--若日线收盘站上此水准，将是偏多讯号

* 下道阻力料在2012年高点84.1--可望成为短线目标

* 若能守在上述价位上方，后市目标将是挑战长期趋势线位置85.8

* 若出现拉回走势，4月4日高点83.49应会提供一些支撑

* 技术图表(link.reuters.com/dub28t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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