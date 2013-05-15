全球投资：中国经济前景下滑促使投资者谨慎看待风险资产--美银美林调查

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透伦敦5月14日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示，对中国经济前景的忧虑促使全球投资者5月对股市及其他风险资产的看涨程度降低。
该调查显示，投资者加码股市的比例为净41%，而上月为净47%，3月则曾高达57%。
此次对于177位基金经理的调查显示，平均现金持有比例保持不变，仍为相对高位4.3%。
削减低配债券仓位的受访者从50%降至38%。
“我们看到全球经济成长和通胀预期的调整...看到中国前景急转直下，商品持仓也有很大下降，”美银美林欧洲投资策略师John Bilton称。
对中国经济成长的预期急转直下。认为中国经济进一步走强的受访者为净-8%，14个月来首次变成负数。除欧元区风险之外，中国经济硬着陆的危险是投资者面临的最大尾部风险。
中国相关忧虑使得低配大宗商品的投资者比例达到净29%，为2008年12月以来首见。
形成对比的是，日本股市配置则连续七个月走高，至净超配31%的七年高位。而2012年10月则为净低配38%。
对冲基金对股市的净曝险比例为45%，为七年最高。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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