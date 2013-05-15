中国汇市：人民币小跌再事歇息呼应美元强势，结汇偏强市场仍押注后市续涨

* 人民币早盘小跌再事歇息

* 隔夜美元指数涨至去年7月以来新高

* 交易员称未见人民币升值预期反转，后期料续升

路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。今日成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后期人民币趋涨的预期则未有变化。

华南一股份银行交易员认为，今天中间价下调，还是因为隔夜美元指数 上涨，并创下自去年7月以来的新高。人民币短期盘整、震荡，但是净结汇仍是主力，升值仍是大方向。

上海一股份行交易员也表示，人民币不再像前期那样一口气升值，现在可能只是因为美元指数太强而休息会儿，并没有看到升值预期扭转的迹象。

4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.1461元，上日收报6.1428元。今日人民币兑美元中间价 为6.2070元，上日中间价为6.2035元。

东京汇市美元兑日圆周三略为回落，此前升至2008年10月以来最高水准，但美元仍维持全面强势，受美国经济复苏增强的迹象以及美国公债收益率(殖利率)涨势支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2225/75，上日尾盘为6.2205。

北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1420/48元，上一交易日尾盘报6.1413元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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