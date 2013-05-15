中国汇市：人民币小跌再事歇息呼应美元强势，结汇偏强市场仍押注后市续涨

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 人民币早盘小跌再事歇息
* 隔夜美元指数涨至去年7月以来新高
* 交易员称未见人民币升值预期反转，后期料续升
路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。今日成交区间则仍然紧贴波幅上限，净结汇压力还是较重，市场对后期人民币趋涨的预期则未有变化。
华南一股份银行交易员认为，今天中间价下调，还是因为隔夜美元指数 上涨，并创下自去年7月以来的新高。人民币短期盘整、震荡，但是净结汇仍是主力，升值仍是大方向。
上海一股份行交易员也表示，人民币不再像前期那样一口气升值，现在可能只是因为美元指数太强而休息会儿，并没有看到升值预期扭转的迹象。
4月以来加速升值的中间价目前大致在6.20附近稍事喘息。
北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.1461元，上日收报6.1428元。今日人民币兑美元中间价 为6.2070元，上日中间价为6.2035元。
东京汇市美元兑日圆周三略为回落，此前升至2008年10月以来最高水准，但美元仍维持全面强势，受美国经济复苏增强的迹象以及美国公债收益率(殖利率)涨势支撑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2225/75，上日尾盘为6.2205。
北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1420/48元，上一交易日尾盘报6.1413元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 杨淑祯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。