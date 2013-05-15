台湾货币市场：短率持稳低位，银行间资金水位高涨买票意愿踊跃

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 整体市场资金仍偏滥
* 拆款需求略不振
* 银行资金涌入短票市场
* 短票利率区间略下移
记者 詹静宜
路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周三持稳在既有区间。银行资金调度人士认为，目前整体市场资金依旧宽裕，完全感受不到5月税款缴库的资金紧缩因子，令短率维持在低位区间。
交易员指出，目前大多数的大型行库跟外商银行的当日及累计超额准备都为正数，但央行冲销力道仍嫌偏弱、银行间拆款需求不振，致使银行只好自食其力，积极透过短票、SWAP交易来消化积数，此外，初级市场国营企业短票利率标低，显示银行间资金大量涌入短票初级市场，银行间抢券情况越来越激烈。
“今天完全没做，没人要拆入啊。”一位大型金控旗下银行资金供给方调度人士说。
本地时间12:07时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元中午收升4.4分报29.862，午盘小幅升值，但因央行上日尾盘入市干预助贬台币，今日实际走势仍显疲态。
**台股 持续上涨0.31%，报8,277.13点；成交量 报591.64亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.370-0.425%，上日亦收在0.37-0.425%。
**短票利率区间略下移**
在短票市场方面，一家大型票券商表示，今日发票量仍偏少，明、后天发票量将会增加，但预估依旧无法满足银行间资金需求，料一个月短票利率主交投将持稳在0.69%附近。
“市场胃纳量大，发票量即使增加还是会供不应求。”一票券商调度人士说。
一银行调度人士也称，由于待去化资金偏多，也只好接受30天短票利率成交在0.69%，但较一个月天期多个几天的短票利率则可议价到0.70%，目前在短票供不应求的情况下，短票利率区间略往下移。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，区间些微校上日为下移。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。
今日央行存单到期641.15亿台币，发行金额待稍晚央行公布。
本周余日央行存单到期金额依序周四2,613亿及周五3,477.50亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为67亿台币，累计超额准备为568亿台币，加计前期1%的超额准备为1,399亿台币。
**公债RP利率持稳**
台湾公司债附买回(RP)成交利率周三稳中趋跌，因大型寿险向投信业者大买基金的效应仍持续。投信业继续向票券与证券业者调券，且标的从公司债延伸至公债，这也让票券商的公司债RP承做利率微幅下调，持券部位较少的证券商方面则没有变化。
一大型票券商调度人士称，该大型寿险公司本次购买基金的金额逾100亿台币，但因各家票券持有的公司债部位不多，因此无法在一天内满足投信业者的需求。
另一票券商调度人士则指出，今日感觉投信要券的量更多了，也因此将公司债RP利率自0.70%下调至从0.69%。
一大型证券商调度人士也表示，以往投信都要找利率较高的公司债，但这次改口说公债也可以。
他们认为，今日应该可以完全去化因大型寿险买基金产生的RP需求，利率在月底前料持稳不变。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分成交于较大区间0.66-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，与上日大致相仿。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.66%，上日在0.65-0.68%。(完) (审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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