中国货币市场：回购利率多小幅波动，存款准备金清算等不改流动性偏宽局面

路透北京5月15日 - 中国银行间市场周三回购加权利率 多小幅波动。市场人士表示，无论是存款准备金的清算，还是5月财税的预缴，综合影响不大，市场流动性继续偏宽。

“今天资金面比较宽，缴准什么的，也没什么收紧，回购利率都是小变动，”上海一大型银行交易员称，“最大的影响还是月末缴去年所得税，季末、半年末什么的。”

他进一步指出，随着七天和隔夜回购利率利差的收窄，拆出隔夜资金的意愿有所增强；在保障自身流动性安全的前提下，还是更愿意融出一月期以上的长期限资金。

华东地区一银行交易员也表示，当前市场机构资金压力应该都不大，即使是在今天这种扰动因素较多的时点，部分大行也仅是谨慎选择早盘先不融出；其个人更担心月末、半年末等时点，这从目前两个月期和一个月期资金利率利差较常规水平为宽或可寻求佐证，其所在机构会选择控制远期资金缺口应对。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购，14天逆回购以及三个月期央票需求。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 2.2554 2.2456 +0.98

七天 2.7687 2.7954 -2.67

14天 2.8815 2.9371 -5.56

上交所债券回购

其中:一天 2.8100 2.2700 +54.00

七天 2.8100 2.4650 +34.50

14天 2.9750 2.9500 +2.50 回购定盘利率

其中:隔夜 2.2600 2.2800 -2.00

七天 2.7760 2.7960 -2.00

14天 2.8960 2.9900 -9.40 shibor

其中:隔夜 2.2445 2.2400 +0.45

七天 2.7670 2.7740 -0.70