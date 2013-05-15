路透基点：中怡精细三年期定期贷款规模增至6,600万美元--RLPC

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，10家银行已签署中怡精细化工集团的三年期定期贷款案，贷款规模从之前的5,000万美元增至6,600万美元。
牵头行兼簿记行恒生银行和渣打银行各自承贷1,300万美元。
另有八家银行参与本案，分别是：澳新银行(900万美元)、台北富邦商业银行(800万美元)、中信银行(700万美元)、比利时联合银行(600万美元)、永丰银行(250万美元)、远东国际商业银行(250万美元)、台新国际商业银行(250万美元)和台湾中小企业银行(250万美元)。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点，先付费用为120-180个基点。本项贷款有1.5年的宽限期，分四期每半年等额偿还，平均年限为2.25年。
中怡精细为香港上市公司，生产用于制药、医疗和家用产品的原料。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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