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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 12:46 BJT

路透基点：中怡精细三年期定期贷款规模增至6,600万美元--RLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，10家银行已签署中怡精细化工集团的三年期定期贷款案，贷款规模从之前的5,000万美元增至6,600万美元。

牵头行兼簿记行恒生银行和渣打银行各自承贷1,300万美元。

另有八家银行参与本案，分别是：澳新银行(900万美元)、台北富邦商业银行(800万美元)、中信银行(700万美元)、比利时联合银行(600万美元)、永丰银行(250万美元)、远东国际商业银行(250万美元)、台新国际商业银行(250万美元)和台湾中小企业银行(250万美元)。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点，先付费用为120-180个基点。本项贷款有1.5年的宽限期，分四期每半年等额偿还，平均年限为2.25年。

中怡精细为香港上市公司，生产用于制药、医疗和家用产品的原料。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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