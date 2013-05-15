中国政府下发紧急通知杜绝暴力征地

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月15日 - 《人民日报》周三报道称，国土资源部办公厅日前下发《关于严格管理防止违法违规征地的紧急通知》，要求进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。
国土资源部针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件发出了上述通知。
《通知》要求，各省（区、市）国土资源主管部门要迅速行动，对本省（区、市）内征地工作组织开展一次自查，重点检查征地程序是否严格规范、补偿是否符合规定要求、安置是否落实、是否存在违法违规强制征地行为等。
“对违法违规强行征地行为，要严肃查处，”《通知》指出。
中国地方政府和开发商为实施房地产开发，经常使用强硬手段迫使居民搬迁，而且不给予足够的补偿。多年来，强迫搬迁和征地也时常引发抗议和冲突事件。
《通知》要求，各地区还要深入调查研究，分析了解当前征地中存在的突出问题和原因，有针对性完善政策措施。要按照国家有关规定，制定与本地经济社会发展水平相适应的征地补偿标准，保障被征地农民得到合理补偿。
政府曾反复表示打击非法征地，但收效甚微。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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