美英成为国外求职者最理想的移居目的地--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月15日 - 周三公布的一项调查调查发现，英国超越澳大利亚，成为寻求海外生活和工作经历的专业人士的第二首选目的地。

民调称，尽管求职者对英国脆弱的经济、高昂的家庭支出以及缩水的工资有所担心，但英国日益奠定的科技企业中心的声誉让这些担忧都黯然失色。

美国依然是寻求移居海外的专业人士最理想的目的地，其次是英国、澳大利亚、新加坡、加拿大和瑞士。

人力中介公司Hydrogen的Dan Fox表示：“美国依然是主导力量，但英国显然在迎头赶上。”该公司在90个国家对2,000人进行了此次调查。

“我们看到大量欧洲人前往英国工作。人往高处走。”

该调查称，寻求海外工作的人最大的动力在于更好的就业机会，新的体验以及收入增加的可能。

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