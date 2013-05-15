美英成为国外求职者最理想的移居目的地--民调

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月15日 - 周三公布的一项调查调查发现，英国超越澳大利亚，成为寻求海外生活和工作经历的专业人士的第二首选目的地。
民调称，尽管求职者对英国脆弱的经济、高昂的家庭支出以及缩水的工资有所担心，但英国日益奠定的科技企业中心的声誉让这些担忧都黯然失色。
美国依然是寻求移居海外的专业人士最理想的目的地，其次是英国、澳大利亚、新加坡、加拿大和瑞士。
人力中介公司Hydrogen的Dan Fox表示：“美国依然是主导力量，但英国显然在迎头赶上。”该公司在90个国家对2,000人进行了此次调查。
“我们看到大量欧洲人前往英国工作。人往高处走。”
该调查称，寻求海外工作的人最大的动力在于更好的就业机会，新的体验以及收入增加的可能。
查看完整调查结果，请点击：(here) (完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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