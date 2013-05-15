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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 13:16 BJT

日本债市：公债价格由跌转升，连跌三日后低接买盘浮现

路透东京5月15日 - 日本公债价格周三扳回稍早跌幅，转为上涨，此前连续三日跌势促使投资人逢低承接。

10年期日债期货价格 上涨0.13点至142.24。10年期公债收益率 由一年高点0.920%降至0.845%。(完)

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