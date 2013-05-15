日本债市：公债价格由跌转升，连跌三日后低接买盘浮现

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京5月15日 - 日本公债价格周三扳回稍早跌幅，转为上涨，此前连续三日跌势促使投资人逢低承接。
10年期日债期货价格 上涨0.13点至142.24。10年期公债收益率 由一年高点0.920%降至0.845%。(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。