《中国企业债发行日程表》--5月15日

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *南通经济技术 8 7 利差区间1.40%-1.80% AA 5/17-5/23 东海证券 开发区总公司 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 江苏大丰海港 8 7 6.18%% AA 5/8-5/16 南京证券 控股集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 石家庄市 22 7 *5.65% AA+ 5/15-5/17 东方花旗证券 地产集团 (基准利率为一年期SHIBOR五日均值；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 海拉尔区城市 8 7 6.20% AA 5/14-5/20 国信证券 基础设施投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 芜湖市镜湖 12 7 利差区间2.10%-3.10% AA- 5/16-5/22 安信证券 建投 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 桐乡城投 13 7 利率区间6.10%-6.60% AA 5/16-5/22 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) 国信证券 =================================================================================== 江苏华靖 12 7 利率区间6.00%-6.50% AA 5/16-5/20 平安证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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