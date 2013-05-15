《中国企业债发行日程表》--5月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *南通经济技术 8 7 利差区间1.40%-1.80% AA 5/17-5/23 东海证券 开发区总公司 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 江苏大丰海港 8 7 6.18%% AA 5/8-5/16 南京证券 控股集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 石家庄市 22 7 *5.65% AA+ 5/15-5/17 东方花旗证券 地产集团 (基准利率为一年期SHIBOR五日均值；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 海拉尔区城市 8 7 6.20% AA 5/14-5/20 国信证券 基础设施投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 芜湖市镜湖 12 7 利差区间2.10%-3.10% AA- 5/16-5/22 安信证券 建投 (票面利率由一年Shibor+基本利差确定；第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 桐乡城投 13 7 利率区间6.10%-6.60% AA 5/16-5/22 太平洋证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) 国信证券 =================================================================================== 江苏华靖 12 7 利率区间6.00%-6.50% AA 5/16-5/20 平安证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)