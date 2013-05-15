日本个股：索尼相关期权在对冲基金建议娱乐事业上市前即大幅波动，启人疑窦

* 索尼周一期权及股票成交量远高于平常水准

* 相关交易包括买入6月行权价19美元的买权及出售6月行权价16、17美元的卖权

* 索尼期权交易量周一及周二创历史新高--Trade Alert数据

路透5月14日 - 在一对冲基金宣称持有大量索尼 股权、并呼吁该公司进行重大重整之前，索尼相关期权交易量大幅增加，令人怀疑部分交易商可能听到内线消息。

美国挂牌的索尼股价 周二大涨9.9%，收报20.76美元，此前Daniel Loeb主掌的Third Point对冲基金表示，已经持有超过6%的索尼股权，总值11亿美元，使之成为索尼的最大股东。

然而在消息曝光前一天，索尼相关期权的成交量周一暴增，是过去三个月平均日均量的七倍有余。该公司股票成交量则是激增至610万股，是过去25个交易日270万股的均量的两倍之多。

投资人将焦点放在6月行权价19美元买权(看涨期权)，当美国挂牌的索尼股价收在18.89美元时，该期权仍略为处于价外(out-of-the-money)水准；该期权在周一有近1万口在0.87美元的均价被买入。此期权每口合约代表100股现股，该期权价格周二涨至2.20美元，整体而言这1万口期权潜在获利达133万美元。

“周一索尼期权交易不无疑问，因成交量相对于均值而言并不寻常，且这些押注都是做多，”期权分析公司Livevol总经理Ophir Gottlieb表示。

没有明确证据显示这些交易是基于事先知道Loeb的声明，部分人士称这些交易活动也有可能是因为押注者推测股价将随近几个月来大涨的日本股市走高。

“在这消息出炉之前，索尼买权及卖权的押注看来时机非常巧合，但有鉴于美国及日本市场大涨，这有可能是将资金配置于价格激情大涨资产的操作。”期权分析公司Trade Alert总裁Henry Schwartz。

一芝加哥期权交易所(CBOE)发言人指出，该公司市场监管部门的确会经常检视交易活动，但不对任何特定状况置评。

监管股票及期权异常活动的美国证券交易委员会(SEC)则拒绝置评。