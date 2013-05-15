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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:19 BJT

印尼经济：今年经济料成长6.2%，经常帐赤字相对GDP比率料缩减--财政部

路透雅加达5月15日 - 印尼财政部官员周三表示，该国经济成长将在下半年加速，全年成长率应可达到6.2%。

印尼去年经济成长率为6.23%，第一季经济则较上年同期成长6.02%，为两年半来最慢增速。

官员Bambang Brodjonegoro向记者表示，该国经常帐赤字相对于国内生产总值的比率今年应会缩减至2%，明年还会进一步降低。该比率去年为2.7%。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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