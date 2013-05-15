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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 13:57 BJT

台湾股市：收高66.77点，通讯和面板股涨势居前

路透台北5月15日 - 台湾股市周三收高0.81%，通信网路类指数 和光电类指数 涨势居前，两类股均上涨2.4%。

鸿海 挫跌1.3%，该公司稍早公布逊于预期的第一季净利。

加权股价指数 收高66.77点，报8,318.59点，开盘上涨0.15%。

电子类指数 升0.7%，金融保险类指数 升1.5%。

初步数据显示，大盘成交值 为884.14亿台币，上交易日为719.66亿。(完)
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