日本股市：日经指数收涨2.3%升破15,000点创五年半新高，索尼劲扬

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透东京5月15日 - 日本股市日经指数周三收高2.3%，且为2008年1月以来首次升破15,000点，索尼 大涨，此前美国一基金呼吁索尼将旗下高获利的娱乐部门分拆上市。
日圆进一步下滑，以及美国股市强劲表现，亦支撑了日经指数升至五年半新高的走势。美国股市涨势系受经济成长改善的迹象提振。
日经指数 上涨337.61点，报15,096.03点，稍早曾高见15,108.83点，上一次日经指数在此水准是在2008年1月。
索尼大涨10.4%。
东证股价指数 升1.8%至1,252.85点。(完)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。