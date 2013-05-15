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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 14:17 BJT

日本股市：日经指数收涨2.3%升破15,000点创五年半新高，索尼劲扬

路透东京5月15日 - 日本股市日经指数周三收高2.3%，且为2008年1月以来首次升破15,000点，索尼 大涨，此前美国一基金呼吁索尼将旗下高获利的娱乐部门分拆上市。

日圆进一步下滑，以及美国股市强劲表现，亦支撑了日经指数升至五年半新高的走势。美国股市涨势系受经济成长改善的迹象提振。

日经指数 上涨337.61点，报15,096.03点，稍早曾高见15,108.83点，上一次日经指数在此水准是在2008年1月。

索尼大涨10.4%。

东证股价指数 升1.8%至1,252.85点。(完)
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