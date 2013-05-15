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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 14:23 BJT

欧股业绩：安联第一季营收获利大增，资产管理事业PIMCO贡献卓着

路透法兰克福5月15日 - 德国安联 周三表示，旗下的资产管理事业太平洋投资管理公司(PIMCO)营收及获利强劲成长，让这家寿险业者第一季整体表现获得提振。

安联在一份包含集团季度财报细节的声明稿中指出，PIMCO第一季第三方资产净流入超过400亿欧元(519亿美元)；PIMCO拥有全球最大债券基金。

安联这家欧洲最大保险业者已经在5月7日公布第一季财报主要初步数据，称各部门的贡献让集团营业利润成长近20%。

今年第一季资产管理事业营业利润及净利近乎倍增，利润率也随着营业额增加。(完)
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