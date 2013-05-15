欧股业绩：安联第一季营收获利大增，资产管理事业PIMCO贡献卓着

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透法兰克福5月15日 - 德国安联 周三表示，旗下的资产管理事业太平洋投资管理公司(PIMCO)营收及获利强劲成长，让这家寿险业者第一季整体表现获得提振。
安联在一份包含集团季度财报细节的声明稿中指出，PIMCO第一季第三方资产净流入超过400亿欧元(519亿美元)；PIMCO拥有全球最大债券基金。
安联这家欧洲最大保险业者已经在5月7日公布第一季财报主要初步数据，称各部门的贡献让集团营业利润成长近20%。
今年第一季资产管理事业营业利润及净利近乎倍增，利润率也随着营业额增加。(完)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。