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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：债市走向聚焦目光

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* 美元/日圆下跌0.14%，欧元/日圆持平，澳元/美元升0.07%，欧元/美元升0.09%

* 亚洲股市多数上涨，日本日经指数升2.25%，但澳洲股市下跌0.45%，受矿业股拖累

* 主要货币对在窄幅区间内交投，澳元/美元守在200周移动平均上方

* 日本10年期公债收益率自高点0.90%回落，此前日本央行进行市场操作

* 欧元区第一季国内生产总值(GDP)、英国通胀报告、英国央行总裁金恩最后一次记者会、美国生产者物价指数(PPI)和工业生产即将登场。(完)

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