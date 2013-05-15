版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 14:45 BJT

中国钢铁：4月粗钢产量达6,565万吨，同比增6.8%--行业网站

路透北京5月15日 - 钢铁行业网站--中国联合钢铁网周三援引政府数据称，中国4月粗钢产量达到6,565万吨，同比增长6.8%。

但4月产量较3月6,630万吨的纪录高位减少约1%。

数据并显示，今年前四个月粗钢总产量达2.582亿吨，较上年同期增长8.4%。

中国钢铁工业协会此前公布的数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。 (完) (编译 丁琦；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐