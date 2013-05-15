中国钢铁：4月粗钢产量达6,565万吨，同比增6.8%--行业网站

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透北京5月15日 - 钢铁行业网站--中国联合钢铁网周三援引政府数据称，中国4月粗钢产量达到6,565万吨，同比增长6.8%。
但4月产量较3月6,630万吨的纪录高位减少约1%。
数据并显示，今年前四个月粗钢总产量达2.582亿吨，较上年同期增长8.4%。
中国钢铁工业协会此前公布的数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。 (完) (编译 丁琦；审校 张喜良)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。