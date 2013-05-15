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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:51 BJT

全球金市：连跌四日后小幅上涨，黄金ETF持仓跌势暂缓

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1426.56 1.17 +0.08 -14.81

现货银 23.30 -0.06 -0.26 -23.05

现货铂金 1496.70 0.20 +0.01 -2.50

现货钯金 720.38 -6.12 -0.84 4.10

COMEX期金 1425.50 1.00 +0.07 -14.94 12211

COMEX期银 23.28 -0.10 -0.42 -22.99 3946

汇率

欧元/美元 1.2928

美元/日圆 102.18

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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