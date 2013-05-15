德国数据：第一季GDP较上季成长0.1%，增幅小于预估

路透柏林5月15日 - 德国经济在第一季惊险躲过了衰退，周三公布的经季节调整数据显示，拜民间消费上扬之赐，德国第一季经济较前季成长0.1%，增幅低于预期。

然而，德国联邦统计局公布的初值数据显示，第一季经济较上年同期萎缩1.4%，第四季则为持平。

“德国经济只是在缓慢增强，”统计局在声明中称。“极端的冬季气候与这样疲弱的增长不无关系。”

路透调查35位分析师的预估中值为，德国第一季经济料较上季增长0.3%。