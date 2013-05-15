德国数据：第一季GDP较上季成长0.1%，增幅小于预估

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透柏林5月15日 - 德国经济在第一季惊险躲过了衰退，周三公布的经季节调整数据显示，拜民间消费上扬之赐，德国第一季经济较前季成长0.1%，增幅低于预期。
然而，德国联邦统计局公布的初值数据显示，第一季经济较上年同期萎缩1.4%，第四季则为持平。
“德国经济只是在缓慢增强，”统计局在声明中称。“极端的冬季气候与这样疲弱的增长不无关系。”
路透调查35位分析师的预估中值为，德国第一季经济料较上季增长0.3%。
统计局亦下修2012年第四季数据，由较上季萎缩0.6%下修至萎缩0.7%。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。