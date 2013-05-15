澳洲股市：受矿业股跌势拖累收低，必和必拓及力拓双双下挫

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透悉尼5月15日 - 澳洲股市周三收跌0.6%，由早盘触及的五年新高拉回，铁矿石价格下滑打击矿业股跌势加深。
资源股走弱，抵销了有望因澳元贬值而受惠最多的个股涨势。
必和必拓 及力拓 分别下跌1.9%及3.1%。
铁矿石现货价格周三跌至齐平年内低点，因中国钢市疲软且铁矿石供应料将增加，令铁矿石价格承压。
根据最新数据，S&P/ASX 200指数 下跌29.3点，至5,191.7点。该指数周二上涨0.2%，创五年收盘高位。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。