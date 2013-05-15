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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:29 BJT

澳洲股市：受矿业股跌势拖累收低，必和必拓及力拓双双下挫

路透悉尼5月15日 - 澳洲股市周三收跌0.6%，由早盘触及的五年新高拉回，铁矿石价格下滑打击矿业股跌势加深。

资源股走弱，抵销了有望因澳元贬值而受惠最多的个股涨势。

必和必拓 及力拓 分别下跌1.9%及3.1%。

铁矿石现货价格周三跌至齐平年内低点，因中国钢市疲软且铁矿石供应料将增加，令铁矿石价格承压。

根据最新数据，S&P/ASX 200指数 下跌29.3点，至5,191.7点。该指数周二上涨0.2%，创五年收盘高位。(完)
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