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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:47 BJT

东京汇市：美元涨势暂歇，但兑日圆仍接近四年半高点

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2910     1.2918      -0.06      -2.15     1.3194
 美元/日圆                        102.29     102.35      -0.06     +17.93      86.74
 欧元/日圆                        132.04     132.22      -0.14     +15.36     114.46
 美元/瑞郎                        0.9666     0.9666      +0.00      +5.58     0.9155
 英镑/美元                        1.5218     1.5210      +0.05      -6.36     1.6251
 美元/加元                        1.0191     1.0179      +0.12      +2.72     0.9921
 澳元/美元                        0.9883     0.9888      -0.05      -4.91     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8199     0.8196      +0.04      -1.01     0.8283
 澳元/日圆                       101.080    101.200      -0.12     +12.15     90.130
 新西兰元/日圆                    83.860     83.890      -0.04     -40.45    140.820
 英镑/日圆                        155.65     155.67      -0.01     +10.53     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2048     1.2059      -0.09      -3.92     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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