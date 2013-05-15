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市场报道 | 2013年 5月 15日 星期三 14:33 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受创，因德国GDP数据逊于预期

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* 德国第一季GDP按季成长0.1%，增幅小于预估，令欧元受创

* 稍早法国公布第一季GDP按季下滑0.2%，跌幅大于预估

* 相较之下，英国第一季GDP增幅0.3%大于预估

* 欧元/英镑支撑位在0.8475(周二低点)、0.8460(5月10日高位)和0.8431

* 亚洲时段低点为0.8490(德国GDP数据公布前)。周二高位在0.8516(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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