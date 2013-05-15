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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 15:04 BJT

欧洲汇市：欧元/美元跌至六周低点，受德法GDP数据欠佳打击

路透伦敦5月15日 - 欧元兑美元周三跌至六周低点，受德国及法国国内生产总值(GDP)数据逊于预期打击，最新数据表现使欧洲央行进一步宽松货币的可能性维持不坠。

欧元/美元 在交易平台EBS跌至1.2897美元，为4月初以来最低。今年以来欧元兑美元已下跌逾2%。

美元/日圆 升至四年半新高102.46日圆，交易员指称在102.50有选择权障碍。

美元/瑞郎 亦触及九个月高位，升至0.9686瑞郎，为2012年8月以来最高。

澳元/美元 跌至11个月新低0.9873美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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