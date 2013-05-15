欧洲汇市：欧元/美元跌至六周低点，受德法GDP数据欠佳打击

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透伦敦5月15日 - 欧元兑美元周三跌至六周低点，受德国及法国国内生产总值(GDP)数据逊于预期打击，最新数据表现使欧洲央行进一步宽松货币的可能性维持不坠。
欧元/美元 在交易平台EBS跌至1.2897美元，为4月初以来最低。今年以来欧元兑美元已下跌逾2%。
美元/日圆 升至四年半新高102.46日圆，交易员指称在102.50有选择权障碍。
美元/瑞郎 亦触及九个月高位，升至0.9686瑞郎，为2012年8月以来最高。
澳元/美元 跌至11个月新低0.9873美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。