香港新股：中石化炼化工程收窄招股价区间至10.5-11港元--IFR

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透香港5月15日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导称，中石化炼化工程 收窄香港IPO招股价区间至每股10.5-11港元，筹资高至146亿港元。
中石化炼化工程此前给出的招股价区间为每股9.8-13.1港元，拟发售13.28亿股H股，筹资130-174亿港元。
中石化炼化工程为中国石化集团旗下炼油、石油化工及新型煤化工的工程承包商。（完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。