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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 15:00 BJT

香港新股：中石化炼化工程收窄招股价区间至10.5-11港元--IFR

路透香港5月15日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导称，中石化炼化工程 收窄香港IPO招股价区间至每股10.5-11港元，筹资高至146亿港元。

中石化炼化工程此前给出的招股价区间为每股9.8-13.1港元，拟发售13.28亿股H股，筹资130-174亿港元。

中石化炼化工程为中国石化集团旗下炼油、石油化工及新型煤化工的工程承包商。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)
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