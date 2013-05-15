东京美债：10年券扳回跌幅略微走坚，此前收益率触及两个月高点

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
美债走坚，因亚洲股市涨幅缩减，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 仅小涨0.1%。
债市人士对日本公债市场忧心忡忡，日债收益率连续第四个交易上升，因日圆贬值及日股大涨，促使一些投资人重新思索有关日本利率永远维持低位的预期。
若美国10年期公债收益率与10年期日债收益率 的利差扩大，日本投资人将有更大诱因把资金转至海外债市。
“我认为投资人在等待观察日本国内债市情况更加明朗，然后才会转往海外市场，”一日系信托银行固定收益基金经理人称。
30年期美国公债收益率 跌至3.171%，周二纽约尾盘为3.190%。(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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