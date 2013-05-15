版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 15:01 BJT

东京美债：10年券扳回跌幅略微走坚，此前收益率触及两个月高点

美债走坚，因亚洲股市涨幅缩减，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 仅小涨0.1%。

债市人士对日本公债市场忧心忡忡，日债收益率连续第四个交易上升，因日圆贬值及日股大涨，促使一些投资人重新思索有关日本利率永远维持低位的预期。

若美国10年期公债收益率与10年期日债收益率 的利差扩大，日本投资人将有更大诱因把资金转至海外债市。

“我认为投资人在等待观察日本国内债市情况更加明朗，然后才会转往海外市场，”一日系信托银行固定收益基金经理人称。

30年期美国公债收益率 跌至3.171%，周二纽约尾盘为3.190%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

东京美债 日本公债市场

中国债市 台湾债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐