欧洲汇市：英镑兑美元跌至六周低位

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透伦敦5月15日 - 英镑兑美元周三跌至六周低点，在英国就业市场数据及英国央行季度通胀报告公布前，投资人态度保守。
英镑/美元 日内下跌0.1%，至1.5192美元，跌破据称有停损卖单的1.5200水准，创4月初以来最低位。交易员称从1.5190到1.5160有买单。
0830GMT将公布英国就业数据，分析师称，若数据显示就业市场走弱，可能会打击近期对英国经济复苏的乐观气氛，并打压英镑。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。