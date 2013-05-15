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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 15:19 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至六周低位

路透伦敦5月15日 - 英镑兑美元周三跌至六周低点，在英国就业市场数据及英国央行季度通胀报告公布前，投资人态度保守。

英镑/美元 日内下跌0.1%，至1.5192美元，跌破据称有停损卖单的1.5200水准，创4月初以来最低位。交易员称从1.5190到1.5160有买单。

0830GMT将公布英国就业数据，分析师称，若数据显示就业市场走弱，可能会打击近期对英国经济复苏的乐观气氛，并打压英镑。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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