中国期市：沪铜收低2%领跌基本金属，季节性需求退潮

路透北京5月15日 - 中国期市基本金属品种周三全线下挫，其中沪铜跌破五万二关口并创逾一周低位。分析师表示，季节性需求的退潮加之国内产能高企的忧虑，料使基本金属短期内延续弱势。

沪铜主力1309合约 收低2.09%，报每吨51,990元，为5月6日以来最低。沪锌 和沪铝 主力合约分别下跌1.14%和0.41%，均为连续第三日走低。

“短期看铜价还是处于震荡中，但5月过后可能会进一步走低，且弱势可能一直持续到四季度，”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他指出，尽管此前市场对城镇化拉动国内商品需求的预期很高，但不应忽视的是，中国领导层一直在强调市场倒逼机制的概念，对于铝等产能过剩较严重的行业，或通过价格的手段来倒逼淘汰过剩产能，短期而言这对工业品价格无疑是一大利空。

中国工业和信息化部此前公布了今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中电解铝产能计划淘汰27.3万吨，铜冶炼淘汰66.5万吨。

分析师表示，由于2-5月国内的季节性需求相对稳定，加之废铜供应一直偏紧，此前铜现货价格还可勉强持稳，但随着需求旺季的结束，今后几个月的铜价可能会进一步承压。