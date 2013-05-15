中国期市：沪铜收低2%领跌基本金属，季节性需求退潮

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透北京5月15日 - 中国期市基本金属品种周三全线下挫，其中沪铜跌破五万二关口并创逾一周低位。分析师表示，季节性需求的退潮加之国内产能高企的忧虑，料使基本金属短期内延续弱势。
沪铜主力1309合约 收低2.09%，报每吨51,990元，为5月6日以来最低。沪锌 和沪铝 主力合约分别下跌1.14%和0.41%，均为连续第三日走低。
“短期看铜价还是处于震荡中，但5月过后可能会进一步走低，且弱势可能一直持续到四季度，”光大期货研究所所长叶燕武表示。
他指出，尽管此前市场对城镇化拉动国内商品需求的预期很高，但不应忽视的是，中国领导层一直在强调市场倒逼机制的概念，对于铝等产能过剩较严重的行业，或通过价格的手段来倒逼淘汰过剩产能，短期而言这对工业品价格无疑是一大利空。
中国工业和信息化部此前公布了今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中电解铝产能计划淘汰27.3万吨，铜冶炼淘汰66.5万吨。
分析师表示，由于2-5月国内的季节性需求相对稳定，加之废铜供应一直偏紧，此前铜现货价格还可勉强持稳，但随着需求旺季的结束，今后几个月的铜价可能会进一步承压。
其他品种方面，前期连续反弹的焦炭 和橡胶 等品种今天亦遭遇抛压，主力合约跌幅分别达3.38%和2.28%，而油菜籽、玉米等农产品持稳，表现最强的菜粕 收高1.11%，报每吨2,373元。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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