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市场报道 | 2013年 5月 15日 星期三 15:19 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元触及九个月新低

瑞郎兑欧元走高，市场揣测欧洲央行可能利用负利率来引导银行减少现金持有。

“整体追逐风险的投资环境，以及对于瑞士通胀将维持良性的预期，当前给瑞郎构成打压，”瑞银分析师Reto Hueberwadel在一份报告中说。

技术分析师说，瑞郎兑欧元可能进一步下滑。

瑞郎兑美元持平纽约尾盘，0652GMT时报0.9669。(完)

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