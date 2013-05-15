欧洲汇市：瑞郎兑美元触及九个月新低

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
瑞郎兑欧元走高，市场揣测欧洲央行可能利用负利率来引导银行减少现金持有。
“整体追逐风险的投资环境，以及对于瑞士通胀将维持良性的预期，当前给瑞郎构成打压，”瑞银分析师Reto Hueberwadel在一份报告中说。
技术分析师说，瑞郎兑欧元可能进一步下滑。
瑞郎兑美元持平纽约尾盘，0652GMT时报0.9669。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。