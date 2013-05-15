韩国汇市：韩元兑美元收贬，市场揣测美联储或撤出宽松政策提振美元

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
周二数据显示美国4月进口物价下滑，因为原油成本降低 ，这为家庭财务状况带来利好，此前美国近期一系列数据显示经济增长形势改善。
交易商称，这引发市场揣测美联储可能最快在今年开始撤出大规模资产购买计划，这推升美元兑其他货币走强。
不过交易商也表示，进口商的韩元买需及外资流入韩国债市，当前给予韩元支撑。
韩国股市周三近收于平盘，日内多数时间窄幅波动，外国投资者抛盘抵消了银行类股和保险类股升势。
韩国公债没有新的指引，价格几无变动。6月三年期公债期货 小涨0.01点至106.92。
五年期韩债 收益率(殖利率)收高1个基点，三年期韩债收益率 持平。
今日收盘价 上日收市价
-----------------------------------------------------
韩元/美元 1,114.5 1,106.6
日圆/韩元 10.8686/747 10.9084/145
韩国公债期货 * 106.92 106.91
五年期公债收益率 2.65% 2.64%
三年期公债收益率 2.56% 2.56%
韩国综合股价指数 1,971.26 1,968.83
-----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 田建华; 审校 蔡美珍/隋芬)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。