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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 15:31 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收贬，市场揣测美联储或撤出宽松政策提振美元

周二数据显示美国4月进口物价下滑，因为原油成本降低 ，这为家庭财务状况带来利好，此前美国近期一系列数据显示经济增长形势改善。

交易商称，这引发市场揣测美联储可能最快在今年开始撤出大规模资产购买计划，这推升美元兑其他货币走强。

不过交易商也表示，进口商的韩元买需及外资流入韩国债市，当前给予韩元支撑。

韩国股市周三近收于平盘，日内多数时间窄幅波动，外国投资者抛盘抵消了银行类股和保险类股升势。

韩国公债没有新的指引，价格几无变动。6月三年期公债期货 小涨0.01点至106.92。

五年期韩债 收益率(殖利率)收高1个基点，三年期韩债收益率 持平。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,114.5 1,106.6

日圆/韩元 10.8686/747 10.9084/145

韩国公债期货 * 106.92 106.91

五年期公债收益率 2.65% 2.64%

三年期公债收益率 2.56% 2.56%

韩国综合股价指数 1,971.26 1,968.83

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* 为三年期公债近月期约报价 。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) (编译 田建华; 审校 蔡美珍/隋芬)
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