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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 15:45 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月15日

路透香港5月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
    新股申购：
    
 公开招股   公司名称                发行量    集资额        发行价        上市日    保荐人
 日                                 (亿股)    (亿港元)      (港元)                  
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 *5/16-22   朗廷酒店投资            8.522     39.6-45.7     4.65-5.36     5/30      汇丰、德银、花旗
 5/9-14     银河证券                15.677    83*           5.3*          5/22      中国银河国际、高
                                                                                    盛、摩根大通
 5/10-15    中石化炼化工程<2386.HK  13.28     139.4-146*    10.5-11*      5/23      中信证券、摩根大
            >                                                                       通和瑞银
 
    2013年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
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 3/19        永利地产                不适用      不适用      跌11.3%^     创越融资
 3/13        新晨动力                2.23        7           跌2.7%       美银美林
 3/12        霭华押业                0.98        0.98        升33.7%      信达国际
 3/6         百勤油服                3.28        8.2         升26.8%      建银国际
 2/5         时计宝                  1.35        8.1         升2.2%       星展和联昌国际
 2/5         荣阳实业                4.13        12.39       跌13.1%      汇丰和摩根大通
 1/31        中铝矿业                1.75        30.9        跌6.3%       摩根士丹利、法国巴黎
                                                                          资本、中金和渣打
 1/23        滉达富控股              1.5         0.9         升10.7%      联昌证券
 1/16        金轮天地                1.68        7.56        升21.4%      法国巴黎资本
 1/15        迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完)

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 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
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