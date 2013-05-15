《香港已公布新股发行上市日程表》--5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透香港5月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 日 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *5/16-22 朗廷酒店投资 8.522 39.6-45.7 4.65-5.36 5/30 汇丰、德银、花旗 5/9-14 银河证券 15.677 83* 5.3* 5/22 中国银河国际、高 盛、摩根大通 5/10-15 中石化炼化工程<2386.HK 13.28 139.4-146* 10.5-11* 5/23 中信证券、摩根大 > 通和瑞银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。