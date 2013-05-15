更新版-日本股市：日经指数升穿15,000点创五年半新高，索尼劲扬

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
对冲基金投资者Daniel Loeb表示，其对冲基金Third Point已经持有稍高于6%的索尼股票，价值11亿美元，成为索尼最大的股东。
Loeb周二要求索尼将旗下赚钱的娱乐业务分拆上市，从而为他的基金和索尼管理层之间埋下冲突隐患。
其他出口商也表现突出。丰田汽车 收高3.7%；Panasonic Corp 收高5.4%；Nikon Corp 跳涨6.3%。周二美元兑日圆 一度攀高至102.40日圆的四年半高位。
美元最新报102.24日圆。
东证股价指数(TOPIX) 收高1.8%报1,252.85点，成交量为六周高位57.5亿股，为今年第二高。
分析师称，海外股市走强也刺激风险人气，这吸引资金流入日本市场，尽管日经指数在过去一周快速上涨。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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