《全球金融分析》古怪的债市旱情：政府大量发债，投资市场却苦缺债券

摩根大通计算这些数字的重点，在于呈现出剩下的20万亿美元债券，这些债券由退休基金、保险公司、共同基金及对冲基金等非银行机构持有，这意味着，整个投资圈在债券配置比重偏高的情况，不太可能像许多人所想的那么高。摩根大通认为，债券及股票持有部位加总起来，债券只占约30%。

而且这也符合基金经理人的看法，基金经理人原本就认为政府公债太稀少又太贵，因而兴趣缺缺，比较青睐品质虽然可能较低、但收益通常较高的公司债及新兴市场债券。

“古怪的是，发了这么多债券，却出现债券短缺，”英国私人银行业者Coutts的投资长Alan Higgins称，他并表示，有许多迹象显示，态度比较保守的固定收益基金圈子因此而越线投资到风险较高的证券产品。

**债券苦旱?**

此外，投资市场的苦缺债券现象，也加重了金融体系筹资活动中优质担保品短缺的忧虑。优质担保品通常是顶尖等级的债券。

在美国财政部与债市参与者上个月末的最新一次季度会议中，便讨论了这个问题。

会议的结论是，AAA-及AA-等级的主权发债体一年发行新债数量估计约在2兆(万亿)美元，在正常情况下，这种优质担保品的供应量应该会是需求量的二至三倍。但会议指出，在遭遇严重压力的市场中，需求量可能会逼近10万亿美元。

这关系到有足够的担保品供给，以便在金融体系内取得信贷，这层疑虑让外界再度注意到金融危机及其后风波的一项重大议题。

国际货币基金组织(IMF)经济学家Manmohan Singh过去一年在多篇论文中估计，由于银行间互不信赖，以及银行业者对可接受的担保品定义范围缩小，大型银行的转抵押比率从金融危机之前的3.0倍降至约2.4倍，银行由此取得现金的规模缩水高达5万亿美元。

这个数字已经超过主要央行买债计划从2008年以来挹注的现金规模，许多人认为，类现金担保品在金融体系内的流动速度减弱，可以说明为何整体经济仍然迟滞。

Singh认为，量化宽松、银行资本及衍生品市场的新规定、以及央行储备管理等等制度性的建立安全围栏活动，导致了闲置担保品增加现象，这个现象正是决策高层官员现在需要密切注意的。(完) (译文审校 隋芬)