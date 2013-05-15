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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 16:08 BJT

新兴汇市：韩元兑美元领跌亚币，美联储缩减刺激规模预期推升美元

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 日圆                       102.35     102.30      -0.05     -15.20      86.79
 坡元                       1.2446     1.2432      -0.11      -1.82     1.2219
 台币                       30.028     29.906      -0.41      -2.97     29.136
 韩元                      1114.62    1106.60      -0.72      -3.95    1070.60
 泰铢                        29.72      29.65      -0.24      +2.99      30.61
 菲律宾披索                  41.20      41.08      -0.29      -0.36      41.05
 印尼卢比                  9747.00    9736.00      -0.11      -1.20    9630.00
 印度卢比                    54.70      54.81      +0.20      +0.53      54.99
 马币                       3.0018     2.9895      -0.41      +1.87     3.0580
 人民币                     6.1458     6.1428      -0.05      +1.37     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 兰秀娟/侯向明; 审校 张涛/艾茂林)
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