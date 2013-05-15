金属期市：伦敦期铜下跌，欧洲经济成长数据疲软拖累欧元走低

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
0717GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7162.00 -83.00 -1.15 -9.67
上海期铜 51990 -1110 -2.09 -9.86
COMEX期铜 325.30 -3.50 -1.06 -10.94
LME期铝 1848.75 -8.25 -0.44 -10.73
上海期铝 14545 -60 -0.41 -5.21
LME期锌 1834.25 -11.75 -0.64 -11.11
上海期锌 14370 -1175 -7.56 -7.56
LME期镍 14885.00 -220.00 -1.46 -13.23
LME期铅 1958.00 -21.00 -1.06 -16.32
上海期铅 13945.00 -55.00 -0.39 -8.56
LME期锡 20510.00 -485.00 -2.31 -12.35
LME/上海套利价差^ -832
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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