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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 16:31 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，欧洲经济成长数据疲软拖累欧元走低

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7162.00 -83.00 -1.15 -9.67

上海期铜 51990 -1110 -2.09 -9.86

COMEX期铜 325.30 -3.50 -1.06 -10.94

LME期铝 1848.75 -8.25 -0.44 -10.73

上海期铝 14545 -60 -0.41 -5.21

LME期锌 1834.25 -11.75 -0.64 -11.11

上海期锌 14370 -1175 -7.56 -7.56

LME期镍 14885.00 -220.00 -1.46 -13.23

LME期铅 1958.00 -21.00 -1.06 -16.32

上海期铅 13945.00 -55.00 -0.39 -8.56

LME期锡 20510.00 -485.00 -2.31 -12.35

LME/上海套利价差^ -832

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
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